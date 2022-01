Intel plus fiable qu'AMD ces deux dernières années selon une étude ; quelle est votre expérience ?

Dans la section du post réservée aux processeurs, on découvre que la fréquence des pannes enregistrées entre 2019 et 2021 est globalement moins importante sur les références Intel que sur les modèles d'AMD. Du moins, à l'exception des Core de 11e génération , nettement plus touchés que les autres.

« En général, les processeurs AMD présentent des taux de défaillance plus élevés que ceux d'Intel, mais nous avons constaté un taux de défaillance étrangement élevé avec les processeurs Intel de 11e génération destinés au grand public... ce qui semble étrange, surtout si l'on considère les taux très faibles affichés par les processeurs de 10e génération qui les ont précédés... », commente Puget.

Pour son graphique, Puget Systems oppose des puces grand public allant des processeurs de bureau AMD Ryzen 5000 aux puces Intel Core de 10e et 11e générations. Côté HEDT, les processeurs Threadripper PRO, Intel Core X de 10e génération, Intel Xeon W et Intel Xeon Scalable de 2e génération sont comparés.

Notons que les rapports de Puget Systems n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils nous donnent néanmoins un aperçu, à grands traits, de la fréquence des pannes d'une marque à l'autre.

Mais qu'en est-il de vous ? Avez-vous plus souvent été concerné par des pannes chez Intel ou chez AMD ? Votre avis nous intéresse !