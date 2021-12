AMD intègre le FSR à ses pilotes Radeon pour le généraliser à « tous » les jeux

Il y a seulement quelques jours, AMD n'était pas peu fier d'annoncer que le FidelityFX Super Resolution était de plus en plus utilisé par les studios de création de jeux vidéo. L'Américain soulignait que seulement six mois après le lancement de sa technique de super sampling, 47 jeux l'exploitent déjà et que 24 de plus doivent être compatibles sous peu.