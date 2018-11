Comme McDonald's, Starbucks va bannir le porno de son Wi-Fi public

Un filtre intégré dès 2019 au Wi-Fi public des cafés Starbucks

Aux grands maux les grands remèdes, comme on dit. Sous pression depuis plusieurs années à ce sujet, la chaîneest en train de mettre en place un tout nouvel outil destiné à empêcher les clients de consommer, non pas un "succulent Frappuccino à la vanille" (hum...), mais des contenus pornographiques (hum, hum...), comme le rapporte , unsera intégré à son service Wi-Fi, permettant la restriction. Si, de base, visionner du porno était déjà interdit par la chaîne américaine, cela n'empêchait techniquement pas un client de surfer sur son site porno favori.Dans les faits, Starbucks annonce avait développé l'outil de manière à ce qu'il puisse exclusivement bloquer les sites pornographiques, et non des sites inoffensifs par accident.Starbucks rejoint ainsi d'autres grandes chaînes mondialement connues comme McDonald's, qui bloque les contenus explicites depuis 2016.