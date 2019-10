Sigma fp : le plus petit hybride plein format du monde sera lancé le 25 octobre pour 1999€

© Sigma

Sigma fp : un hybride plein format « de poche »

En option, Sigma propose de se doter d'un viseur optique. © Sigma

L'un des premiers hybrides en monture L

Le Sigma fp est compatible avec les optiques en monture L. © Sigma

L'étonnant Sigma fp rejoindra vite les rayons de l'opticien japonais, et en profitera au passage pour s'octroyer le titre d'appareil photole plus compact du marché.Si Sigma n'en est pas à son coup d'essai en matière de boîtier, le Sigma fp est sûrement son appareil le plus original. Redoutablement compact, cet appareil est doté d'un capteur plein format de 24,6 mégapixels.Ce fp (pour) répond donc très favorablement à la promesse de légèreté portée par le regain de popularité des appareils hybrides ces dernières années. Ne pesant que 422 grammes sur la balance avec sa batterie et sa carte mémoire, il ne mesure pas plus de 11,2 cm de large pour 6,9 cm de haut et 4,5 cm d'épaisseur.Uninédit pour un appareil plein format, sur l'autel duquel Sigma a dû sacrifier le viseur électronique, ainsi que l'obturateur mécanique. Le constructeur vendra malgré tout un viseur optique en option pour accompagner son appareil.Outre sa compacité, le Sigma fp est aussi le premier boîtier de la marque à opter pour les objectifs en monture L, autour de laquelle Sigma, Leica et Panasonic ont noué une alliance il y a un peu plus d'un an.En d'autres termes : le Sigma fp est compatible avec toutes les optiques signées Panasonic et Leica, pourvu qu'elles profitent du même type de monture. De quoi garantir à l'appareil un parc d'objectifs conséquent et hautement qualitatif.Enfin pour donner dans la fiche technique en pagaille, le Sigma fp repose sur un écran LCD de 3,15 pouces, d'une sensibilité 100 - 26 500 ISO (extensible de 6 à 102 400 ISO), d'un mode rafale jusqu'à 18 images par seconde et de la compatibilité RAW 14 bits. Il est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, et en 1080p à 120 ips. Sa batterie HG-21 lui accorde une autonomie de 280 clichés, et peut être rechargée via USB-C.