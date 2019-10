Nikon lance le Z50 : un hybride APS-C a moins de 1000€

© Nikon

Des caractéristiques proches des Z6 et Z7

Le Nikon Z50. © Nikon

Un appareil compact et léger

L'écran est inclinable à 180°. © Nikon

Le Nikon Z50 avec ses objectifs 16-50 et 50-250. © Nikon

Source : Nikon

Présenté hier, et attendu pour le mois de novembre, le Nikon Z50 sera disponible à partir de 999€ nu, ou de 1 159€ en kit avec un objectif 16-50 ƒ/3,5.Taille du capteur mis à part, le Nikon Z50 dispose d'une fiche technique solide. De type DX, le capteur APS-C du Z50 permet des prises de vues en 20,9 mégapixels et un autofocus 209 points sur 90% du champ de vision.Tout comme ses grands frères, le Z50 profite du processeur Expeed 6. Malheureusement, le boîtier n'est pas stabilisé ; et il faudra alors compter sur des optiques qui, elles, le sont. D'autant plus dommage que le nouvel hybride de Nikon offre de belles perspectives en vidéo (il peut filmer en 4K à 30 ips ou en FHD à 120 ips), ainsi qu'en vitesse pure, grâce à une rafale plafonnée à 11 vue par seconde.Pourvu d'un filtre passe-bas, le capteur peut grimper jusqu'à 51 200 ISO par défaut, mais peut s'étendre à 204 800 ISO si besoin est. Les clichés RAW peuvent être enregistrés sur 12 ou 14 bits.L'un des principaux avantages de l'hybride face au reflex est sa compacité. Le Nikon Z50 fait honneur à ce constat en s'affichant dans des dimensions particulièrement appréciables au quotidien : 126,5 x 93,5 x 60 mm pour 450 g sur la balance avec sa batterie et sa carte mémoire.Un appareil d'autant plus polyvalent que son écran LCD de 3,2 pouces peut s'orienter sur un axe de 180° afin, précise Nikon, de faciliter les selfies. La visée électronique est quant à elle gérée par un écran OLED de 2,36 Mpts (contre 3,68 Mpts pour les Nikon Z6 et Z7).Comme dit en préambule, le Nikon Z50 sera disponible nu, ou en kit avec un 16-50. Il sera également possible de se fournir en télé-objectif avec un 50-250 ƒ/4,5. Plus globalement, toutes les optiques de monture Z sont fonctionnelles avec le nouvel hybride Nikon. Il est également possible d'opter pour la bague d'adaptation FTZ (vendue séparément) afin d'y greffer des optiques de monture F.