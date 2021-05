Sharp signe le premier smartphone équipé d'un capteur photo de 1 pouce

Si ce type de capteur étonne sur smartphone, c'est parce qu'on le trouve d'habitude sur de petits appareils photos compacts, comme le Sony RX100… et donc sur des appareils uniquement consacrés à la photo. Ajouter un capteur de cette taille sur un mobile est un tour de force. À titre de comparaison, le récent Xiaomi Mi 11 Ultra , un champion de la photo, se contente d'un capteur plus petit, de 1/1.12 pouce. Comme le souligne Android Authority, Sony travaillerait à la conception d'un capteur 1 pouce pour smartphone, mais on ignore pour l'instant si l'Aquos R6 est secrètement le premier à en tirer parti, Sharp n'ayant pas encore indiqué qui est son fournisseur.

Notons qu'en 2014, Panasonic avait lancé son CM1, le premier smartphone Android officiellement équipé d'un capteur de 1 pouce. L'appareil était toutefois un produit de niche, à mi-chemin entre le smartphone et l'appareil photo compact, et ne se destinait pas vraiment au grand public.