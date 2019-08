DELL XPS 13 et Inspiron 14 : deux ultrabook taillés pour une rentrée efficace

Cet article est sponsorisé par Fnac-Darty. Consultez notre notre charte.

Inspiron 14 3480 : Les performances d'une machine premium à 700 euros

Les plus + Des performances au top sur un PC à 700 euros + Ecran 1080p valable + Connectique classique mais assez complète

Les moins - Pas de port USB Type-C - Partie clavier à revoir pour une frappe plus agréable

L'avis de Clubic :

Dell XPS 13 9380 (2010) : une référence parmi les références

Les plus + L'excellent rapport qualité / prix + Autonomie généreuse + De bonnes performances quelle que soit la configuration choisie

Les moins - La connectique entièrement USB-C - Un écran qui manque de luminosité en extérieur

L'avis de Clubic :

Promotions sur les ultrabooks Dell pour la rentrée

Un positionnement tarifaire préjudiciable que certains constructeurs ne préfèrent pas tenter. ASUS propose ainsi son ZenBook 14 UX433FN au tarif de 1099 euros pour un Core i7-8565U, 8 Go de RAM, une GeForce MX150 2 Go et 256 Go de stockage. Dans cette même idée, le texan Dell met (entre autres) en avant deux ultrabooks alléchants : sa star, le XPS 13 9380 (à partir de 1500 euros environ pour le modèle i7, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD) et l'Inspiron 14 3480 (dès 700 euros). Si le XPS 13 n'est plus vraiment à présenter, le Inspiron 14 3480, lui, souffre un peu de l'aura de son grand frère. Prenons quelques instants pour confronter ces deux modèles.Pour un tarif de 700 euros, Dell a le mérite de nous livrer une machine capable et très convenablement équipée. On retrouve une dalle IPS 1080p de 14 pouces avec de larges bordures, un Intel Core i5-8265U (4 cores / 8 threads, jusqu'à 3,90 GHz et 6 Mo de cache), épaulé de 8 Go de mémoire vive. Le stockage pour sa part se limite à 256 Go de SSD, ce qui correct sur un appareil vendu à ce prix tout de même très contenu. Revers de la médaille, l'intégration de ces composants a forcé le constructeur de Round Rock a faire quelques concessions, notamment sur le plan de l'assemblage et du design.Mais il fait le job et le fait bien. Son autonomie est à chercher dans les 6 à 7 heures en usage mixte (c'est un peu en dessous de ce que l'on trouve chez ses concurrents) et sa connectique s'axe sur 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0, 1 port HDMI, un lecteur SD et une prise RJ45.On relève juste un petit défaut : son clavier s'avère assez bas de gamme, avec une course peu agréable. Même bilan ou presque pour le trackpad, l'achat d'une souris sera à prévoir.En dépit de ses petits défauts l'Inspiron 14 3480 tire son épingle du jeu grâce à sa fiche technique. Avec des composants plutôt haut de gamme installés sur une machine vendu bien en dessous des 1000 euros, Dell place son terminal parmi les offres à étudier avec attention.Si l'appareil se négocie à compter de 1100 euros, nous préférons retenir le modèle que nous avons testé en juillet. Vendu à près de 1500 euros, il arbore une dalle de 13,3 pouces 1080p IPS de très belle qualité (en dépit d'une luminosité perfectible), un Core i7-8565U (4 coeurs /8 threads, jusqu'à 4,6 GHz et 8 Mo de cache), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. Avec tout ce beau monde, aucun problème de performances à l'horizon. Le XPS 13 2019 compte parmi les laptops les plus véloces du marché... mais aussi parmi les pus endurants avec une autonomie que nous avions évaluée à presque 10 heures dans certains cas.La qualité d'assemblage irréprochable de l'appareil est également à pointer, au même que son format avantageux car très compact. On regrette en revanche un design pratiquement inchangé depuis 3 ans... et qui commence donc gentiment à prendre de l'âge. Côté connectique enfin, Dell mise cette année à nouveau sur 4 ports USB-C dont deux sont compatibles Thunderbolt 3. Un point rapide sur le clavier : ce dernier est un pur délice, avec une frappe onctueuse et précise. Attention en revanche au trackpad qui ne nous a pas vraiment convaincus. Décidément, Dell a encore des progrès à faire en la matière.Difficile d'aborder le cas du XPS 13 de Dell sans ressasser ce que presque tout le monde dit à son sujet. Il s'agit d'un des meilleurs ultraportables du marché... et d'un des plus compacts qui plus est. Une valeur sûre qui a en outre l'intelligence de s'afficher à un prix en tout point honnête.Du 26/08 au 15/09, profitez de promotions spéciales "Rentrée" chez Fnac et bénéficiez de moins 25% sur le PC portable Inspiron 14-3481 La gamme XPS n'est pas en reste avec une réduction de 15% sur l'ultrabook XPS 13-9380 Bien évidemment, les stocks ne sont pas illimités. Ne perdez donc pas trop de temps et équipez-vous au meilleur prix avec Fnac et Dell.