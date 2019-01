HP Spectre Folio : l'hybride entre métal et cuir

Un ultraportable haut de gamme tout de cuir vêtu

Fin, léger et performant

L'américaintenterait-il de réinventer le PC 2-en-1 ? C'est ce qu'on pourrait penser avec la présentation de son Folio, un nouveau venu bardé de cuir qui va intégrer la gamme premium Spectre.HP possède une indéniable maitrise quand il s'agit de créer des ultraportables haut de gamme, le Spectre x360 faisant partie des meilleurs de sa catégorie. Ce dernier pourrait cependant se voir voler la vedette par un nouveau venu, leCetattire immanquablement le regard grâce à sa coque mélangeant métal... et cuir. Si quelques constructeurs nous avaient habitués à des matériaux atypiques tel que l'alcantara sur le clavier des Microsoft Surface, c'est bien la première fois qu'un hybride se voit paré de cuir véritable.Le châssis sous le cuir reste composé d'aluminium et de magnésium. Cette conception particulière rend l'écran inamovible de la coque. HP profite cependant de la souplesse de ce matériau pour faire office de charnière : l'écran peut ainsi de détacher du clavier et venir se positionner devant pour visualiser des photos par exemple. Les classiques modes tente et tablette restent aussi exploitables, comme sur tout hybride actuel.Le HP Spectre Folio est non seulement séduisant avec son, mais il offre aussi de belles spécifications techniques. Son écran IPS de 13.3? est disponible avec de la Full HD ou de la 4K.Le châssis abrite les derniers processeurs Intel Core i5 et i7 série Y de 8ème génération , avec 8 ou 16 Go de RAM selon les versions. Le stockage peut monter jusqu'à 2 To. On notera même la disponibilité de modèles compatibles LTE. HP annonce aussi une autonomie record de 18h qui ne demandera qu'à être vérifiée lors d'un test complet.Niveau connectique, c'est pour le moins classique : un port USB Type-C et deux ports Thunderbolt 3, tous capables de servir pour la charge. Les amateurs de son devraient apprécier les enceintes Bang & Olufsen. On espère juste qu'elles seront plus performantes que sur le Spectre x360...Niveau prix, le Spectre Folio vise clairement le haut de gamme, la configuration la plus basique sous Core i5 avec 8 Go de RAM étant annoncée à. Pour profiter du Core i7, comptez 1399$. Les équivalents français n'ont pas encore été annoncés, mais nul doute que les sommes demandées seront similaires, voire supérieures. Le look cuir se paie cher !Si les précommandes sont ouvertes aux Etats-Unis, il faudra encore patienter pour profiter de cet ultrabook atypique dans nos contrées. En attendant, HP a diffusé une vidéo présentant son Spectre Folio sous toutes les coutures.