Test Gigabyte AORUS 17 XE4 : un laptop gaming qui mise tout (ou presque) sur la performance

L’AORUS 17 est certes un « refresh », mais cela n’a pas empêché Gigabyte d’agir sur l’un des seuls éléments qui a grandement été critiqué les années précédentes : la position de la webcam. À dire vrai, le changement est immanquable : en lieu et place d’une caméra située au niveau de la charnière, on retrouve désormais une légère excroissance au-dessus de l’écran de l'appareil. Même si cela ajoute quelques centimètres de matière à cet endroit, Gigabyte est parvenu à conserver des bordures d’écrans relativement fines. Nous ne sommes désormais plus filmés sous un angle disgracieux avec focus sur narines et menton, la webcam retrouve un angle de capture correct, en revanche on conserve une résolution de faible qualité et on espère franchement que les fabricants opteront pour de meilleurs capteurs, au moins sur des configurations aussi onéreuses que l’est le XE4.