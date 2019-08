Voici ThinkTiny, le laptop de 0,96 pouces... que vous perdrez au fond d'un tiroir

© Paul Klinger

ThinkTiny, le laptop qui tient tout entier dans le creux de la main

Un projet en libre accès sur GitHub

Source : MiniMachines

