Lenovo lance le Thinkpad P1, son Notebook pro le plus léger

Écran 4K, 64 Go de RAM et 4 To de stockage

Le Thinkpad P72 : un transportable à destination des professionnels

Finesse et performances semblent faire très bon ménage chez. Tout juste annoncés, leset P72 s'avancent comme desà la fois légers et survitaminés. D'après Engadget , le Thinkpad P1 est près de 35% plus mince que le plus fin des Notebook Lenovo.Avec 18,4 millimètres pour 1,71 kilo, Lenovo semble effectivement signer son ordinateur portable le plus compact. Mieux encore : la fiche technique ne semble pas avoir été négligée pour autant.L'appareil de 15,6 pouces s'accompagnera d'un écran 4K alimenté par une carte graphique Nvidia Quadro P dont nous n'avons pas encore la référence exacte. Côté processeur, c'est un i7 proposant 4,6 GHz en Turbo Boost qui aura la charge de la performance brute, épaulé dans sa tâche par pas moins de 64 Go de DDR4. Enfin, le P1 embarquera un disque dur de 4 To, entérinant son statut de véritable station de travail au design élégant.Conçu, selon les dires du constructeur, « avec les professionnels du pétrole, de l'automobile et de l'industrie de la finance en tête », le P72 est une déclinaison maousse du Thinkpad P1.Disposant d'un écran de 17,3 pouces propulsé par une Nvidia Quadro, la bête se dote également de 128 Go de DDR4, ainsi que de 16 Go d'Intel Optane, destinée nous dit-on à « gérer de grosses quantités de données ». L'appareil se dotera en outre d'un disque dur pantagruélique de 6 To.Disponibles à la fin du mois, le Lenovo Thinkpad P1 s'offrira pour 1949$ et le P72 pour 1799$.