Honor annonce un ultrabook de 16.1 pouces nommé... MagicBook Pro (ça ne s'invente pas)

L'avènement du format 16 pouces

Jusqu'à 1 To de SSD et 16 Go de RAM

Source : AnandTech

À défaut d'être original, lepourrait se montrer diablement efficace. Son prix, pour l'heure annoncé uniquement pour la Chine, s'avère contenu (5 499 yuans, soit environ), au contraire d'une fiche technique en tout point généreuse. Rien ne nous dit cependant que cearrivera bien jusque chez nous.Destiné à s'intercaler entre les appareils de 15,6 pouces et lesde 17 pouces,pour les utilisateurs en quête d'une grande diagonale dans une machine encore relativement compacte. Ces nouveaux gabarits d'écrans résultent des dernières réorganisations opérées chez plusieurs fabricants de dalles LCD. Ces derniers peuvent désormais produire, à coût raisonnable, des panneaux aux formats un peu plus atypiques que les traditionnels 13,3 ; 14 ; 15,6 et 17 pouces en vigueur depuis des années au sein de l'industrie.Ledeest l'un des premiersà profiter d'une dalle de 16,1 pouces. Il devrait être suivi dans les prochains mois d'un MacBook Pro 16 pouces , de chez Apple cette fois, dont le prix pourrait atteindre les 3 000 dollars.Côté, le MagicBook Pro est propulsé par un Core i5 ou i7 de huitième génération (Whiskey Lake), 8 ou 16 Go de mémoire vive et une puce GPU GeForce MX250 2 Go signée NVIDIA. Elle permettra au terminal de se montrer, notamment. Pour refroidir l'ensemble, un système de dissipation basé surest intégré au châssis en aluminium. Le poids duatteint les 1,7 kilos pour une épaisseur maximale de 16,9 mm.Pour le stockage,ne s'embarrasse pas avec, au choix, 512 Go ou 1 To de SSD en fonction du modèle choisi. Le constructeur a aussi fait le choix d'une batterie à la capacité modeste (56 Wh), que l'on trouve d'habitude sur les modèles de 13,3 pouces. Notons enfin la présence d'une connectique complète, axée sur un port USB-C 3.1, trois entrées USB 3.0 Type-A, une sortie HDMI et un combo micro/casque Jack 3,5 mm.Annoncé en Chine, ledoit arriver sur les terres d'Honor et Huawei dans «», indique. Pour l'instant, aucune information concernant une éventuelle sortie européenne dudit produit n'est parvenue jusqu'à nous.