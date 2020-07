Konami lance ses premiers PC pour joueurs, au Japon évidemment

Tout cela se passe au Japon et nous est rapporté par PC Watch relayé par Tom's Hardware. Sur le principe, rien de bien extraordinaire cela dit. Une gamme de trois configurations est pour l'heure évoquée : les Arespear C300, C700 et C700+. Ils reposent tous sur un même châssis, imposant, de 575 x 501 x 230 millimètres, mais alors que le C300 est intégralement noir, le C700 se pare de blanc et le C700+ souligne la montée en gamme par la présence d'une fenêtre latérale avec éclairage RVB.

L'ensemble de la gamme Arespear intègre une façade avec structure « alvéolée » et se distingue par la présence de SSD M.2 NVMe ainsi que de cartes son ASUS dédiées. Le C300 dispose d'un processeur Core i5-9400F, de 8 Go de DDR4 2 666 MHz, d'une GeForce GTX 1650 et d'un SSD de 512 Go. Les C700 et C700+ passent au Core i7-9700 watercoolé, épaulé par 16 Go de DDR4 2 666 MHz et une GeForce RTX 2070 Super, le stockage étant confié à un duo SSD 512 Go/HDD 1 To.

Comme vous pouvez le constater, en dehors du nom du fabricant, rien que de très classique pour ces configurations qui ne seront d'ailleurs pas particulièrement bon marché. On évoque pour l'heure une distribution strictement japonaise courant septembre au tarif de 184 800 yens (1 500 €) pour le C300 quand le C700+ grimpe jusqu'à 338 800 yens (2 750 €).