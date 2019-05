Samsung fournirait des dalles OLED pour le futur MacBook Pro 16 pouces d'Apple

Un écran OLED uniquement proposé en option

Le créneau de lancement du MacBook 16 sujet à caution

C'est en tout cas ce que suggérait le weekend dernier The Elec . Le média coréen se base notamment sur des « sources au sein de l'industrie » pour affirmer queaurait récemment présenté desrigides TFE (méthode permettant de rigidifier des dalles OLED souples tout en conservant une épaisseur minimale) àen vue d'une intégration à sonLe site ajoute que cet écran OLED ne serait proposé sur le prochain MacBook haut de gamme qu'au travers d'une option. Une stratégie appliquée par de nombreux constructeurs d'ordinateurs portables, qui préfèrent ne proposer des dalles OLED que sur les variantes les plus coûteuses de leurs laptops, et bien souvent contre un supplément tarifaire. Apple opterait pour cette même démarche à travers une option que l'on pressent déjà fort coûteuse.Le rapport desuggère enfin qu'Apple ajouterait aussi desà ses futurs. Actuellement, l'iPad Pro 2018 se contente d'un écran IPS Retina. La chose pourrait donc évoluer dans un avenir proche, ce dernier étant - selon un rapport de- censé entrer en production de masse sur le quatrième trimestre 2019 ou le premier trimestre 2020. L'analyste ne s'est toutefois pas étendu sur la technologie d'écran que ce nouvel iPad Pro embarquerait. Difficile dans ces conditions de corroborer les assertions deComme le précise, le créneau de lancement de ce probablereste encore sujet à caution. D'après le média spécialisé, l'arrivée cette semaine de mises à jour matérielles pour les MacBook Pro 13 et 15 (ajout de processeurs Intel Core i5, i7 et i9 plus rapides et intégration d'un nouveau clavier papillon) laisse entendre qu'Apple ne lancerait pas de nouveau modèle avant l'automne, au plus tôt. Potentiellement reporté en interne, l'appareil pourrait aussi arriver sur le marché beaucoup plus tard , à l'occasion de la WWDC 2020, par exemple.D'après Ming-Chi Kuo, à l'horizon 2021,. Ces trois terminaux seraient, selon l'analyste, équipés cette fois de dalles MiniLED. Une technologie sur laquelle la firme à la pomme miserait prochainement pour son moniteur 31,6 pouces 6K , censé accompagner un Mac Pro flambant neuf (et très attendu).