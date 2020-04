Apple propose des pieds et roues pour ses Mac Pro. Leur prix : 299$ et 699$

Les roues du Mac Pro Wheels Kit © Apple

Pieds, roues ou les deux ?

Source : The Verge.

Le groupe vient cette fois de donner le prix de ses deux kits de pieds et de roues destinés à ses Mac Pro . Annoncés respectivement à 299 dollars (environ 275 euros) et 699 dollars (environ 640 euros), ces tarifs risquent une fois encore d'en rebuter certains.Sur son site, Apple propose ainsi tout d'abord de «». Le Wheels Kit comprend des roues en acier inoxydable et en caoutchouc censées faciliter le déplacement de l'appareil.Si leur prix de lancement est de 699 dollars (plus que l' iPhone SE tout juste annoncé), The Verge souligne qu'elles seront moins chères si elles sont acquises en même temps qu'un Mac Pro : dans ce cas, leur prix sera de 400 dollars (environ 370 euros).Concernant le Feet Kit, si «», les nouveaux éléments doivent lui donner une «». Deux pieds peuvent également remplacer des roues, de sorte à ce que le Mac Pro ne roule pas seul. Comptez 299 dollars (environ 275 euros) pour le Feet kit seul.Pour chacun de ces deux kits, la marque précise que des «» seront nécessaires, bien qu'un embout hexagonal soit fourni pour le montage.