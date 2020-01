L'iMac d'Apple va-t-il enfin changer de forme ? C'est ce que montre un brevet

Credits : Apple

Un iMac qui n'a pas évolué depuis près de 10 ans

Un concept intriguant et futuriste



L'iMac est l'un des produits les plus iconiques d'Apple. Son design n'a pas évolué depuis 2007, malgré quelques changements légers, et beaucoup se demandent si la marque va un jour modifier radicalement le design de son ordinateur de bureau.Le brevet déposé au printemps dernier montre que le constructeur travaille activement à un ravalement de façade et ses ingénieurs semblent particulièrement inspirés, à en croire ce brevet déposé le 1er mai 2019.Les schémas montrent un ordinateur entièrement revu, constitué d'une seule pièce de verre courbé qui intégrerait l'écran. Les immenses bordures du boîtier actuel seraient de l'histoire ancienne.Sur ce dernier, un emplacement en face de l'écran est dédié au clavier et aux accessoires, comme la souris ou le Magic Trackpad, mais il possède également un trou pour y glisser un MacBook et utiliser le clavier de l'ordinateur portable sur la machine de bureau.Une idée pas si bête qui permettrait aux professionnels de raccorder leur machine nomade à un appareil plus grand et plus puissant lorsqu'ils sont au bureau. Cette zone serait également rétractable pour que cet iMac de nouvelle génération soit plus facile à transporter.L'électronique serait, elle, contenue dans le pied de l'iMac situé à l'arrière et qui semble bien plus imposant que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce serait le prix à payer pour un écran très fin.Évidemment, il ne faut pas oublier que les constructeurs informatiques déposent toute l'année de nombreux brevets et que toutes ces idées ne seront probablement pas utilisées.