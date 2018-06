Apple laisse fuiter son MacBook le plus puissant jamais conçu

Le MacBook Pro le plus puissant d'Apple

Le mystère de la taille d'écran

Modifié le 05/06/2018 à 09h59

Bien qu'Apple n'ait pas dévoilé de nouveau matériel lors de la WWDC, c'est souvent l'indiscrétion qui permet de savoir ce qui se trame dans les projets hardware de l'entreprise. Une fois n'est pas coutume, le site de benchmark informatique GeekBench s'est procuré les caractéristiques techniques d'un certain « MacBookPro14,3 » aux performances affolantes.À titre de comparaison, cet hypothétique MacBook se révélerait être environque le MacBook Pro 15 embarquant le Core i7-7920H - le fer de lance actuel de la marque à la pomme.Équipée du dernier Intel i7-8750H et de ses six cœurs cadencés à 2,21 GHz (3,8 GHz en Turbo Boost), la bête sera également dopée par 32 Go de DDR4.Mis côte à côte avec le MacBook Pro 15 de dernière génération, ce nouvel appareil obtient un score de 4902 contre 4969 en single-core sur Geekbench. Des performances quasiment identiques largement compensées par le gain de puissance en multi-cœur : 22 316 points pour ce nouveau MacBook Pro, contre 16 999 pour l'itération actuelle.Reste alors à élucider un mystère : sa dénomination. « 14,3 » fait logiquement référence à la taille de l'écran. Or, les MacBook Pro se déclinent actuellement en deux versions : une 13" et une 15". Que signifierait cet entre-deux ?Deux solutions possibles : soit Apple souhaite revoir les dimensions de l'un de ses deux modèles, soit l'offre de MacBook Pro se verra unifiée sur un seul et même appareil... pour laisser le champ libre à une nouvelle mouture de MacBook Air, qui se fait attendre ?