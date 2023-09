Le Noctua NH-U12A est le premier ventirad officiellement compatible Intel LGA1851 (Arrow Lake)

De manière assez amusante, on peut donc voir que l'une des actrices les plus réputées du monde du refroidissement, la société Noctua, n'a pas attendu Intel pour assurer la promotion de sa compatibilité avec LGA1851.

Ainsi, au Japon, des boîtes du NH-U12A, l'un des modèles les plus populaires de son catalogue, ont été aperçues avec la mention « compatible LGA1851 », en plus des plus classiques compatibilités AMD AM4/AM5 et Intel LGA115x, LGA1200 et LGA1700. Ces boîtes était en avance, même sur le site officiel de la marque autrichienne, qui n'a pas encore mis à jour ses bases.