Blockverse, le Minecraft du NFT, s'envole avec 1 million de dollars et beaucoup de déçus

Huit heures. C’est le temps qu’il aura fallu à Blockverse pour lever plus d’un million d’euros via des dons et des achats en Ethereum (500 ETH), la principale crypto-monnaie après le Bitcoin. Derrière ce projet, on trouve une version non officielle de Minecraft fondée sur la blockchain et qui s’appuie sur des mécaniques pay-to-earn (P2E). Ce système permet de gagner des NFT en jouant pour ensuite les échanger contre de l’argent réel. Il fait ainsi de l'œil aux développeurs, en particulier chez Ubisoft .