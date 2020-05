La gamme de montres connectées NoiseFit Endure se dévoile

© Noise

Jusqu'à 1,5 mètre de profondeur

Jusqu'à 30 jours d'autonomie

Baptisées Endure et reposant notamment sur une résistance IP68, le constructeur présente ses nouvelles montres comme «».La montre, en acier inoxydable, conviendra donc à la plupart des pratiques sportives. Cela vaut pour la natation, mais pas pour la plongée, malgré la classification IP68 garantissant une étanchéité à un mètre de profondeur au moins. Dans le cas présent, Noise assure que ses montres sont étanches jusqu'à 1,5 mètre de profondeur.Elles intègrent neuf programmes dédiés aux entraînements sportifs et à la mesure de soi. Parmi eux, on trouve un mode de suivi du rythme cardiaque, un autre dédié à la gestion de la respiration et un autre encore consacré à la saturation du niveau d'oxygène dans le sang. Une fonctionnalité analyse le cycle du sommeil de la personne tandis qu'une autre s'attarde sur le cycle menstruel. Toutes ces informations sont ensuite analysées par une application dédiée et baptisée DaFit. Compatible Android et iOS, les montres se connectent au smartphone via le Bluetooth.Outre ses applications sportives, la gamme Endure assure fournit diverses notifications, notamment celles relatives aux e-mails et aux réseaux sociaux. Une fois connectée au smartphone, elle peut en contrôler l'appareil photo et la musique. Mais son nom vient d'abord de son autonomie, largement mise en avant par le constructeur. Les montres seraient en mesure de tenir jusqu'à 20 jours entre deux recharges, et dix jours de plus si l'appareil reste en veille.Côté design, les cinq bracelets de la gamme évoquent des montres traditionnelles, si l'on excepte l'écran LCD d'1,28 pouce. Celui-ci permet de choisir parmi une centaine de thèmes différents. Le bracelet, quant à lui, sera disponible en cuir ou en silicone.Pour le moment, les montres sont encore en précommande. Annoncées à 3 999 roupies indiennes (environ 49 euros), elles seront bientôt disponibles sur les sites d'achats en ligne, notamment Amazon India.