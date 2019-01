LG : un brevet pour une montre connectée munie d'un module photo

Différents concepts imaginés

Scanner le code barre d'un produit

ne manque pas d'imagination. Et sesdéposés auprès des différents organismes internationaux nous l'ont prouvé à maintes reprises. En décembre 2018 déjà, l'entreprise asiatique s'illustrait au travail d'un smartphone enroulable enregistré auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette fois-ci, le groupe semble avoir jeté son dévolu surComme nous le montre le brevet mis au jour le 20 décembre 2018, mais déposé le 16 janvier 2016 à l'USTPO (, ou le Bureau américain des brevets et des marques), le fichier repose sur uneau niveau du bracelet. Repéré par le spécialiste des brevets LetsGoDigital , le document présente tout un tas de concepts différents.Ainsi découvre-t-on(photo de Une) ou de prendre place sur ce dernier, tel un petit compartiment à insérer ou retirer selon votre envie.Le brevet s'attarde également sur les usages proposés : le capteur pourrait, par exemple, scanner une part de gâteau, l'identifier et vous donner son nombre de calories exact.Autre fonctionnalité proposée, celle ded'un produit. Ce faisant, la montre vous indiquera laproposant le meilleur prix. Enfin, lapourrait également distinguer un visage sur une photo prise avec le capteur et l'isoler du reste. Toujours est-il qu'un brevet reste un brevet, et n'a pas automatiquement vocation à débarquer sur le marché.