Objets connectés : les Français emballés mais pas totalement convaincus

Les Français sont de plus en plus friands des objets connectés

Profiter pleinement de son objet connecté ? Ce n'est pas encore ça...

Les Français et les, ça pourrait être "je t'aime moi non plus". Ils en sont friands, ils savourent et observent avec attention la révolution à laquelle ils contribuent, mais il manque encore ce petit supplément d'âme qui pourrait faire qu'ils en tomberont définitivement amoureux. C'est en tout ce qu'il ressort dupublié le 15 octobre sur la question. Clubic vous livre ses conclusions.Encore absents ou presque de notre quotidien il y a quelques années, les objets connectés sont désormais omniprésents, puisque 72% des Français affirment qu'ils sont utiles et mieux... qu'ils peuvent faciliter la vie quotidienne. Pour aller plus loin, ils sont 74% à reconnaître qu'ils constituent une véritable révolution. Cela signifie que pour les possesseurs d'objets connectés, il y a une réelle attente autour d'eux. D'ailleurs, trois Français sur dix espèrent gagner du temps grâce à ces derniers, et environ un Français sur sept réaliser des économies d'énergie.Et les attentes autour des objets connectés évoluent clairement, à vitesse grand V même. En mars 2016 par exemple, 27% des Français envisageaient s'équiper d'une montre ou d'un bracelet connecté dans les cinq ans. En août 2018, ils sont 42% à l'envisager ! L'aspirateur robot connecté, en un peu plus de deux ans, est tout simplement deux fois plus envisagé chez les Français (18% pourraient en faire acquisition dans les cinq ans, contre 9% en mars 2016).Mais les objets connectés ne sont pas pleinement exploités. Et pour certains, ils sont même trop compliqués à utiliser.Plus d'un Français sur deux (54%) reconnaît avoir déjà passé trop de temps à configurer un appareil connecté, et 39% renoncent même à finaliser leur achat, par crainte de ne pas réussir à le paramétrer ou à bien utiliser. 64% des personnes interrogées déclarent ne pas réellement utiliser la totalité des options proposées par un objet connecté, ne sachant pas s'en servir. Parmi elles, vous faites peut-être partie des 45% qui ont déjà demandé de l'aide à un proche pour installer l'objet.Ces chiffres témoignent d'une réticence à laquelle ce juteux marché des objets connectés fait encore face. Mais les statistiques sont comme les records : elles sont faites pour être améliorées. Et nul doute que les objets connectés finiront par se faire définitivement une place au soleil.