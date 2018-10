France : bientôt une carte bancaire avec lecteur d'empreintes digitales

Une carte bancaire biométrique chez Idemia

Depuis quelques années maintenant, il est possible de régler ses achats de manière pratique et moderne, avec le fameux « sans contact » disponible sur de nombreuses cartes bancaires. Les plus connectés peuvent également régler leurs achats depuis leur smartphone avec un système de paiement mobile type Apple Pay ou Google Pay. Prochainement, il faudra visiblement compter sur un nouveau type de carte bancaire, avec un modèle équipé d'un lecteur d'empreintes digitales.En effet, la société française a mis au point une nouvelle carte bancaire biométrique, actuellement en phase d'expérimentation. Une phase de test qui devrait durerselon Patrice Meilland, vice-président d'Idemia.L'un des objectifs de cette nouvelle carte bancaire biométrique, outre une sécurité accrue en cas de perte ou vol, est de faire sauter le plafond du paiement sans contact et le nombre de transactions. Pour la société, parvenir à miniaturiser et intégrer le capteur d'empreintes sur la carte a été un challenge, mais le système fonctionne avec une reconnaissance semblable à ce que l'on connait déjà sur nos smartphones.Cette nouvelle carte bleue devrait être lancée dans le courant de l'année 2019 en fonction bien sûr des résultats de la phase d'expérimentation.Rappelons qu'Idemia n'en est pas à son coup d'essai en terme de paiement sans contact, puisque le groupe a récemment été récompensé par un prix de l'innovation pour son produit PayWear en Australie.