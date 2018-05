HomePod : dès le 18 juin, il faudra débourser 349€ pour l’obtenir

Une enceinte connectée avec un assistant « très intelligent »

Niveau prix, comptez tout de même 349€ (contre 129€ pour la Google Home). Par ailleurs, il vous faudra forcément un iPhone ou un iPad avec iOS 11.2.5 pour l'utiliser.On le sait depuis hier : lesera disponible en France le 18 juin. S'il n'est pas encore possible de précommander l'enceinte connectée, sa fiche est disponible sur le site officiel d'Apple.Et quand on parle d'enceinte connectée, Apple met en avant le fait que(détection de la position de l'utilisateur, réglage du son et diffusion en fonction du type de son par exemple) de façon «». La marque à la pomme met aussi en avant la possibilité d'appairer deux HomePod à la fois, grâce à l'Air Play 2 qui vient d'être annoncé. Les deux appareils se détectent et s'arrangent ensemble pour optimiser la diffusion selon Apple.Bien entendu, cette enceinte connectée abrite. Il sera donc possible de poser des questions à Siri via le HomePod, mais aussi de contrôler sa domotique par la voix (pour peu d'être équipé avec des produits compatibles avec HomeKit). Siri peut aller plus loin : il est possible d'utiliser l'enceinte intelligente pour lire les SMS, y répondre et prendre vos appels.Et comme pour tous les produits Apple, c'est forcément le prix qui attire l'attention. Alors que la Google Home est proposée pour 129€ (et même 59€ pour la version Mini), la firme à la pomme n'hésite pas à annoncer un prix de 349€. On peut cependant admettre qu'Apple a le mérite de proposer une vraie enceinte, dédiée premièrement au son avec un boomer et 7 tweeters.Comme d'habitude, Apple cherche d'ailleurs à enfermer ses utilisateurs au sein de son univers. La marque met en avant son service de musique et son assistant personnel. Mais surtout, il est nécessaire d'avoir un iPhone ou un iPad pour mettre en place et gérer l'enceinte connectée. Ce produit ne devra pas être trop ancien, puisqu'il faudra au minimum un iPhone 5S.Autant dire qu'avant d'avoir les deuxappairés et l'iPhone ou l'iPad, il faudra avoir dépensé plus de 1000€. Un coût final très élevé, que certains n'hésiteront probablement pas à débourser.