Apple : des processeurs 7 nm sur les prochains iPhone ?

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Ce nouveau processeur, baptisé, sera gravé en 7 nanomètres, pour des performances nettement supérieures aux composants en 10 nm des iPhone 8 et X.C'est l'une des plus grandes usines du monde : à Hsinchu, au nord de Taïwan, au quartier-général du taïwanais TSMC, les chaînes de production tournent depuis avril à plein régime pour produire des processeurs en 7 nanomètres. Et le client serait Apple. C'est ce que viennent de déclarer ces dernières heures plusieurs sources anonymes internes à l'entreprise.Les deux entreprises se connaissent bien : TSMC est l'un des plus importants fabricants indépendants de semi-conducteurs du monde. Il fabrique de longue date les processeurs des iPad et des iPhone, et compte aussi parmi ses clients, Nvidia et AMD. Mais pour l'heure, ni Apple, ni TSMC ne confirment officiellement que les processeurs actuellement produits en 7 nm sont, comme on peut le supposer, les fameux processeurs A12 destinés aux trois nouveaux iPhone attendus pour la fin de l'année.Seule certitude, TSMC est un pionnier de ces composants de nouvelle génération en 7 nm : le Taïwanais a, pour cela, investi plus de 13 milliards de dollars afin de moderniser son énorme usine de Hsinchu. Il est fortement pressenti pour fabriquer les processeurs Snapdragon 855 de Qualcomm, qui seront fabriqués à cette échelle de 7 nm. Et c'est ce même design qui est prévu par TSMC pour le SoC du Kirin 980 de Huawei.Ces processeurs en 7 nm auront un triple avantage par rapport à l'actuelle génération de composants en 10 nm : plus petits (donc gain de place), ils sont aussi plus rapides et moins gourmands en énergie, ce qui améliore l'autonomie générale.