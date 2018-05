iOS 11.4 : AirPlay2 et Messages dans iCloud

L'application Messages stockera désormais ses données dans iCloud

AirPlay 2 : fini le « monopole » d'Apple sur les enceintes !

Modifié le 30/05/2018 à 17h15

La nouvelle version d'iOS 11 devrait ravir les personnes qui ont plusieurs appareils Apple (Mac, iPhone, iPad), ainsi que ceux qui aiment écouter de la musique via des enceintes.On l'attendait dès la version 11 d'iOS (sortie à la rentrée 2017) mais la fonctionnalité ne s'est finalement pas invitée dans l'écosystème Apple avant le 29 mai 2018. C'est maintenant chose faite : l'application Messages se synchronise désormais à travers les différents appareils Apple. Une fois la mise à jour effectuée, vous pouvez donc commencer une conversation sur l'iPhone, avant de la poursuivre sur le Mac. Ou bien, si vous supprimez une conversation dans Messages sur le Mac, elle se supprimera également (et instantanément) sur votre iPhone.Le fait que l'fonctionne désormais via iCloud apporte également une autre amélioration bienvenue : les photos et autres pièces jointes seront désormais conservées dans le cloud. Bienvenue, parce que d'une part elles ne consommeront pas d'espace de stockage sur votre iPhone, d'autre part parce que si jamais votre iPhone tombe en panne et que vous devez réinstaller iOS, ou que vous perdez votre iPhone, les échanges que vous avez eu via Messages ne se perdront pas. Cerise sur le gâteau : les conversations Messages sont désormais chiffrées de bout en bout. Afin d'activer le stockage dans iCloud, il faut aller dans « Réglages », taper sur votre nom et prénom en haut, puis sur « iCloud », scroller jusqu'à « Messages » et glisser votre doigt pour activer le partage des données.L'autre nouveauté majeure d'concerne AirPlay. Plus précisément, il faut désormais parler d'. Car cette fonctionnalité, qui permet de partager de la musique en temps réel vers d'autres appareils compatibles, a beaucoup évolué. Dans sa version initiale, vous pouviez partager des morceaux de musique stockés sur votre iPhone vers une enceinte HomePod ou des contenus vidéo vers une Apple TV.Avec, vous pouvez aussi gérer deux enceintes, pour écouter la même musique dans plusieurs pièces de l'appartement, ou encore pour mettre en place un système stéréo en connectant et en réglant deux enceintes. Cela marche bien évidemment avec deux enceintes HomePod, mais pas que ! Les marques Beats, Bose, Bang and Olufsen, Beoplay, BeoSound, BeoVision, Denon, Libratone, Marantz, Naim, Devialet, Dynaudio, Polk, McIntosh, Bowers & Wilkins, BlueSound et Definitive Technology ont toutes dans leurs catalogues des enceintes compatibles avec AirPlay 2.