Starbucks Touch : au Japon, il est possible de payer son café avec un stylo

Source : The Verge

Il s'agit du quatrième objet connecté de la marque, qui propose aussi un mini-sac à main disposant également de la technologie NFC.Le stylo, ou plutôt « Starbucks Touch : The Pen », est un véritable stylo. Il dispose d'une encre couleur café, probablement en écho à la marque et aux consommations que l'utilisateur pourra acheter avec l'appareil. Celui-ci utilise la technologie de FeliCa, très répandue au Japon puisqu'elle y équipe également les Starbucks Cards.Les ventes de ce « Pen » doivent démarrer le 25 septembre, avec un prix de vente de 4 000 yens (environ 35 euros). Le stylo sera disponible en trois couleurs : noir, argent et blanc.Il sera ainsi le quatrième objet connecté proposé par la marque, qui commercialise déjà un sac à main de taille réduite, appelé « The Hug ». Lui aussi dispose de la technologie NFC, et pourra donc servir à payer des consommations. Si, avec tout cela, vous n'avez toujours pas de quoi payer votre café...