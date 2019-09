Le Royaume-Uni veut bannir les montres connectées aux examens pour éviter la triche

Merci de déposer vos téléphones et montres à l'entrée

Une interdiction sur tout le territoire ?

Source : Engadget

Qu'il semble loin le temps où les antisèches étaient grossièrement stockées dans une trousse, un effaceur ou des montures de lunettes (pour les plus créatifs). La technologie a progressé et les dispositifs connectés se sont multipliés, tout comme les possibilités deAu Royaume-Uni, unea été missionnée pour étudier les cas de fraude durant les examens dans le pays. Et si elle s'est félicitée du faible nombre de telles occurrences, elle a souligné qu'il était nécessaire d'durant les épreuves.Et selon la commission, ce n'est pas chose aisée, en particulier à cause de la «». Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les, discrètement placées autour des poignets des étudiants. C'est bien là le problème : il serait. Et on ne pourrait décemment pas demander aux surveillants de vérifier les bracelets de chacun des candidats.La recommandation de la commission est donc simple : il faudrait. Toutes les montres, connectées ou non.À vrai dire, il ne s'agit pas d'une première mondiale. Certaines écoles américaines ont, par exemple, déjà banni la présence de montres dans leurs salles d'examen. Mais cette fois, l'avis provient d'un, travaillant avec l'Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), qui supervise les écoles sur tout le Royaume-Uni. Et l'interdiction pourrait intervenir dès l'été prochain.Cependant, les montres ne sont pas les seuls moyens de tricher dénoncés par les autorités britanniques. La commission préconise ainsi de contrôler les fuites de sujets sur Internet, ou encore de vérifier que les étudiants ne cachent pas d'antisèches dans les toilettes... Ouf, certaines pratiques traditionnelles perdurent !