Encore un nouveau mini-PC chez Minisforum, cette fois en Intel Core i5 Tiger Lake

Cela étant dit, le Minisforum Deskmini TH50 reprend peu ou prou les lignes du HM90, avec un châssis en aluminium compact et de larges grilles d'aération. Son processeur est refroidi à l'aide d'un système actif, et le Mini PC peut compter sur deux ports USB-A 3.2, un port Thunderbolt 4 et des prises micro / casques Jack 3,5 mm en façade. On retrouve enfin deux ports Ethernet 2.5 GbE, un port HDMI, un port DisplayPort, deux ports USB-A 3.2 et deux ports USB-A 2.0 à l'arrière. Un connecteur USB-C 19V voué à l'alimentation est aussi présent.

À l'achat le Deskmini TH50 devrait se négocier entre 400 et 500 dollars dans sa version de base. Pour le modèle haut de gamme, Minisforum proposera un maximum de 16 Go de DDR4 en plus du processeur. On ignore encore la date de lancement précise de l'appareil.