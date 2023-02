"Compliquée" et "peu satisfaisante", la version dématérialisée du timbre rouge fait un flop

Le timbre rouge physique et historique, qui était particulièrement utile pour l'envoi de courriers urgents, n'est plus commercialisé depuis le 1er janvier 2023. À sa place, on retrouve la e-lettre rouge, qui coûte 1,49 euro, plus chère encore que la version papier disparue, dont le dernier prix était fixé à 1,43 euro. Devant les sénateurs ce 15 février 2023, le patron de La Poste, Philippe Wahl, a fait part d'un triste constat.