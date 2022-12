C'est la fin du timbre rouge : vous pourrez envoyer une lettre électronique à la place

Et le timbre vert, dans tout ça ? Si le timbre rouge disparaît, le timbre vert subsiste bien, mais les courriers affranchis avec ces derniers seront désormais acheminés en 3 jours, contre 2 actuellement. Enfin, les « beaux timbres » ne seront pas supprimés non plus. Cependant, le timbre gris (Écopli) va pour sa part disparaître.

« Vous l’aurez compris, le timbre ne disparaît pas. Il y aura 3 affranchissements pour correspondre aux besoins des clients : un envoi dématérialisé avec la Lettre en ligne (ou e-lettre rouge), le timbre vert et le timbre turquoise (Lettre Services Plus) », déclare La Poste.