ProtonMail : réservez dès maintenant votre nouvelle adresse en @proton.me

Il est désormais possible pour les utilisateurs de la messagerie sécurisée de réserver un nom de domaine secondaire en @proton.me. Leur nom d'utilisateur restera le même, et cette nouvelle adresse s'ajoutera à celle existante en @protonmail.com.

Le service de messagerie explique que de nombreux utilisateurs souhaitaient en effet une adresse plus courte, notamment pour éviter les problèmes avec certains sites qui limitent le nombre de caractères dans leurs formulaires, ou tout simplement pour trier facilement les courriers importants des newsletters ou des publicités.

Tous les utilisateurs peuvent dès aujourd'hui et jusqu'au 30 avril obtenir l'adresse @proton.me qui leur est réservée. Il leur suffit de se connecter sur leur compte, de se rendre dans les paramètres et de cliquer sur le bouton « Identité et adresses » pour l'activer.

Après cette date, seuls les utilisateurs payants pourront l'obtenir. Chaque utilisateur conservera malgré tout son adresse @proton.me réservée tant que le compte sera actif, afin d'éviter que d'autres utilisateurs ne leur empruntent leur nom d'utilisateur.