Vous êtes sur Discord ? Vous allez devoir faire une modification d'importance, que ça vous plaise ou non

Comme illustré dans l'image ci-dessus, le discriminateur va donc tout simplement disparaitre. Les utilisateurs et utilisatrices devront cependant sélectionner un nouveau nom d'utilisateur alphanumérique (lettres minuscules, chiffres et symboles « . » et « _ »). C'est ce nom qu'il faudra alors partager à ses amis pour se connecter et se retrouver sur des serveurs.