Après une importante baisse, les expéditions de modules mémoires devraient se relancer au T3

Une chute des prix qui aura bénéficié aux petits acteurs du marché

Sur le second trimestre, les prévisions s'annoncent donc plus engageantes, avec des prix qui devraient continuer de baisser, note Tom's Hardware , mais à une cadence nettement moins élevée.Les principaux fabricants de modules mémoire devraient donc avoir le temps de reprendre leur souffle, d'autant que les expéditions reprendraient peu à peu à la hausse. DigiTimes estime en en effet que le troisième trimestre pourrait permettre aux constructeurs de renouer avec le profit, alors que les prix sont attendus à la hausse durant l'été, conséquence d'une demande qui - elle aussi - gagnerait en force.La baisse des prix observée sur le premier trimestre 2019 aura touché de plein fouet les gros fabricants de puces mémoire, comme Samsung. Très réticent à baisser le prix de ses produits, le groupe a perdu des plumes ces derniers mois en voyant notamment ses profits fondre et ses parts de marché décroître au profit d'acteurs moins en vue de l'industrie, comme A-Data Technologies ou Team Group. Deux compagnies ayant enregistré de belles performances en début d'année.