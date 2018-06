Gigabyte va vendre de la RAM factice…pour décorer

Test de tuning

Modifié le 06/06/2018

Concrètement, la chose se présentera ainsi : Gigabyte va commercialiser un kit de. Deux DDR4 de 8 Go chacune, et deux qui auront strictement le même aspect, mais qui ne contiennent absolument rien.Ah, et nous avons oublié un détail qui pourra sans doute atténuer votre circonspection : les barrettes sont illuminées, et changent de couleur.Recouvertes d'un liseré de LED, la tranche supérieure des barrettes de RAM Aorus peut changer de couleur. Ce nouveau produit de la marque se destine donc à des personnes qui ne souhaitent acquérir que deux pièces de mémoire vive, mais qui sont chafouins à l'idée de laisser les deux autres emplacements vides.On ne reprochera pas à Gigabyte de s'attaquer à un marché de niche. Mais il faut dire qu'à 229€ le kit de 2 (4 ?) barrettes de DDR4, on a vu plus attractif. D'autant qu'on n'a absolument aucun doute que des clients peu informés se sentiront floués, n'ayant pas remarqué que deux des barrettes étaient factices.D'après The Verge , le constructeur prévoirait de vendre ses accessoires factices au détail. Nous leur souhaitons bon courage pour rendre le packaging compréhensible. Dans l'attente : qui se dévoue pour leur dire qu'ils ont raté le 1er avril ?