Nouveau Google Chromecast 3 : pas d'Ultra HD 4K, mais de l'audio multiroom

Le Google Chromecast 3ème génération est disponible (aux Etats-Unis)

Alors qu' Amazon vient tout juste d'officialiser son nouveau Fire TV Stick 4K , c'est au tour de Google d'annoncer une nouvelle version de son désormais célèbre. Le petit dongle HDMI revient ainsi sous une nouvelle forme (la troisième), sans pour autant chambouler la formule originale.En effet, le nouveau Google Chromecast se pare d'un design relativement semblable au modèle actuel, si ce n'est un logo Google plus discret ici. Ceux qui pensaient pouvoir disposer de l'Ultra HD 4K seront sans doute un peu déçus de savoir que cela reste une fonction exclusive au modèle Ultra. Côté performances, Google promet néanmoins que le nouveau dongle HDMI maison est 15% plus rapide que l'ancien.Cela permet notamment au Google Chromecast 3ème génération de profiter d'un flux vidéo Full HD en 60 fps (contre 720p auparavant), avec en prime la gestion de l'audio multiroom, à la manière d'un Chromecast Audio . Une fonction qui sera toutefois disponible plus tard dans l'année annonce Google.Le nouveau Google Chromecast est dès à présent disponible aux Etats-Unis, où il est affiché au prix de 35 dollars. A l'heure actuelle, ce Chromecast de troisième génération n'est pas prévu en Europe avant 2019.