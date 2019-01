Amazon Fire TV Stick 4K : une nouvelle version compatible Ultra HD (et HDR)

Un nouveau Fire TV Stick 4K chez Amazon

Disponible depuis la fin d'année dernière en France, le Fire TV Stick d'Amazon permet de profiter simplement sur sa TV HD de contenus multimédias provenant de diverses sources, à commencer par Amazon Video bien sûr, mais aussi Netflix, Molotov, sans oublier Spotify ou Firefox.A compter du 14 octobre prochain, Amazon va commercialiser aux Etats-Unis une nouvelle version 4K Ultra HD de son Fire TV Stick.Un nouveau modèle qui, comme son nom l'indique, permettra d'accéder à une résolution Ultra HD 4K, avec en prime la compatibilité avec les technologies HDR10, Dolby Vision, HLG et HDR10+. Côté audio, le petit dongle permettra également de prétendre à une restitution sonore Dolby Atmos. En ce qui concerne les performances, Amazon promet avoir procédé aux optimisations nécessaires côté antennes Wi-Fi pour assurer une prise en charge impeccable du streaming 4K.Côté design, pas de gros changement si ce n'est l'absence de l'inscription « Amazon » sur le dongle, mais cette nouvelle version 4K s'accompagnera d'une nouvelle télécommande. Une télécommande légèrement remaniée, avec notamment 3 boutons de contrôle du volume, mais aussi la fonctionqui permettra de contrôler à la voix les fonctions TV et les appareils de la maison connectée. Il deviendra ainsi possible d'allumer la lumière, d'accéder à une caméra ou de demander à son aspirateur intelligent de passer un coup dans le salon, le tout sans bouger de son canapé.Côté tarifs, outre-Atlantique, le Fire TV Stick standard signé Amazon est proposé à 39,99 dollars, et il faudra donc débourser 10 dollars supplémentaires si on souhaite faire l'acquisition de ce nouveau modèle 4K. En Europe, le Royaume-Uni devrait être servi dans le courant du mois de novembre, et on espère bien sûr que la France suivra rapidement.