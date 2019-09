Logitech annonce sa G604 Lightspeed dédiée aux MMO et aux MOBA

© Logitech

Une belle évolution de la G602

Aussi bien avec ses périphériques bureautiques que gaming, Logitech ne fait pas dans la demi-mesure ces derniers mois. Après avoir présenté de nouveaux claviers avec les G915 et G815 , renouvelé sa gamme de casques avec le G Pro X , et intégré la technologie Lightspeed à sa fameuse G502 , le fabricant revient une nouvelle fois en annonçant la sortie prochaine de la G604 Lightspeed.Conçue pour les droitiers et équipée de 15 boutons programmables (dont 6 boutons macros sur sa tranche gauche), cette souris intègre elle aussi la technologie sans fil de Logitech que nous avions déjà présentée lors de notre test du tapis Powerplay et de la G903 La G604 vient ainsi succéder à la G602, mais pas uniquement grâce à Lightspeed ; elle se démarque par une double connectivité (Lightspeed et Bluetooth) et une autonomie assez conséquente basée sur une seule pile AAA. Selon Logitech, la durée de vie de cette pile pourra atteindre 240 heures avec Lightspeed, 5,5 mois en mode Bluetooth, soulignons qu'aucun éclairage n'est de la partie.Concernant le poids ce mulot n'est pas des plus léger, mais reste raisonnable puisqu'il atteint 135 g avec sa batterie. Côté performance, la déception ne risque pas d'être au rendez-vous, on retrouvera en effet un capteur que l'on connait déjà bien puisqu'il s'agit de l'excellent Hero 16K Enfin, nouvelle fonctionnalité et pas des moindres, la G604 est équipé d'une molette débrayable, un modèle en métal qui équipait déjà la G502 Proteus Spectrum.La G604 Lightspeed est disponible en précommande au tarif de 99.99 €, les livraisons devraient débuter d'ici l'automne. Nous ne manquerons pas de vous présenter cette nouvelle référence lors d'un test complet.