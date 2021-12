ADATA présente un prototype de souris gaming dotée de 1 To de mémoire flash

La première, l'XPG Alpha, ne semble pas devoir follement se démarquer de la concurrence, puisqu'elle existera en versions filaire et sans-fil, mais l'XPG Vault paraît tout de suite plus originale. Le terme Vault est effectivement là pour illustrer la présence, en son cœur, de mémoire flash pour des capacités allant jusqu'à 1 To.