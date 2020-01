CES 2020 : Netgear dévoile un hotspot mobile 5G et Wi-Fi 6

Un nouveau routeur 5G/Wi-Fi 6 chez Netgear

Un routeur adapté à tous les styles de vie nomades ?

Prix et disponibilité

Un nouveau modèle d'ores et déjà récompensé par le prix de l'innovation CES 2020.Au CES 2020 de Las Vegas, Netgear a tenu à présenter sa toute nouvelle création : Nighthawk M5. Il s'agit ici d'un routeur compatible Wi-Fi 6 et 5G, deux technologies qui se combinent pour «».Ainsi, le Nighthawk M5 peut tout à fait être connecté à un routeur domestique existant, via le port Ethernet Gigabit, afin que le routeur dote le réseau domestique des débits de la 5G. En cas de coupure, sa fonctionnalité de basculement de la connexion Internet peut prendre le relais, et ainsi assurer un service ininterrompu.À l'aise à la maison, le routeur Netgear Nighthawk M5 se veut également adapté à un usage nomade, grâce à une batterie lithium-ion intégrée. Il propose évidemment une connexion Wi-Fi sécurisée et Netgear promet avoir étudié son produit de manière à ce que ce dernier s'adapte au mieux à tous les styles de vie nomades.David Henry, Vice-président des produits pour la maison connectée chez Netgear, déclare : «».Ce nouveau routeur mobile Nighthawk M5 embarquant 5G et Wi-Fi 6 sera disponible chez les principaux revendeurs à partir du second semestre 2020.À l'heure actuelle, Netgear n'a pas officialisé le moindre tarif concernant son nouveau bébé.