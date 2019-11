TP-Link annonce l'Archer AX 6000, son nouveau routeur Wi-Fi 6 qui devrait faire quelques heureux

Wi-Fi 6 : des débits boostés et une latence réduite

Un routeur premium pour les gamers et les streamers

Source : Communiqué de presse

Ce nouveau routeur haut de gamme signé TP-Link est compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 6.Niveau vitesse, la marque promet des débits allant jusqu'à 5 952 Mbps (4 804 Mbps pour la bande 5 GHz et 1 148 Mbps pour la bande 2,4 GHz). La fonctionnalité « Band Steering » dirige les utilisateurs vers la bande la moins encombrée. La technologie OFDMA inhérente au Wi-Fi 6 permet également de bénéficier d'un meilleur débit dans les situations de forte densité, avec un grand volume d'appareils connectés au réseau. Idéal alors que les besoins en bande-passante ne cessent d'augmenter (que la 8K arrive tout doucement ) et que la domotique et les objets connectés ont de plus en plus la cote.Pour la connectique, on recense un port WAN 2,5 Gbps, huit ports LAN Gigabit et deux ports USB 3.0 type A et C. Les performances sont assurées par un processeur quadricœur à 1,8 GHz et deux coprocesseurs. De quoi réduire à néant la latence, autre promesse du Wi-Fi 6. Une bonne nouvelle pour les gamers qui jouent en ligne.Le TP-Link Archer AX6000 déploiera forcément tout son potentiel si vous possédez des appareils compatibles Wi-Fi 6. Pour l'instant, le parc est assez maigre. Pour les smartphones, seuls les produits haut de gamme sont équipés : les Galaxy Note 10 et Note 10+ de Samsung ainsi que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max d'Apple par exemple. Pour les PC, il faut là aussi se tourner vers le haut de gamme avec des machines embarquant une carte réseau Intel nouvelle génération.Le routeur devrait être disponible avant la fin du mois de novembre 2019 au prix conseillé de 349,90 euros TTC en France, avec trois ans de garantie. Un tarif qui va forcément rendre réticent le grand public. Mais comme pour le NETGEAR Nighthawk AX8 , il s'agit clairement d'un produit de niche destiné aux utilisateurs prêts à payer à prix coûtant les meilleures performances sur leur réseau domestique.