Samsung Galaxy S11 : vers de la vidéo en 8K ?

De nombreux nouveaux modes photo pour les pros et le grand public



Source : Neowin

Samsung travaille activement au successeur du Galaxy S10 et la dernière version bêta de One UI 2.0 recèle déjà de nombreux détails sur la caméra qui équipera le futur haut de gamme de la marque coréenne.Si l'on sait déjà que le smartphone pourrait embarquer un capteur 108 mégapixels , les équipes d' XDA Developers ont remarqué que le code de la nouvelle application Camera indique la possibilité d'une captation 8K à 30 images/seconde.La fonctionnalité n'est pas une surprise car le processeur Exynos 990 qui équipera les versions internationales du Galaxy S11 gère nativement l'enregistrement 8K. Le capteur serait également élargi pour améliorer la qualité des clichés en conditions de très faible luminosité.Un mode « Director's View » a également été aperçu. Il permettrait aux vidéastes les plus avancés d'utiliser tous les capteurs du Galaxy S11 en même temps, pour multiplier les angles de vue. Ce dispositif rappelle ce que propose Filmic Pro sur l'iPhone 11 Pro depuis quelques semaines.Des fonctions d'Hyperlapse et de panorama vertical seraient également au programme, ainsi qu'un mode permettant de réaliser une vidéo de 15 secondes, ensuite montée automatiquement pour en faire un petit film à partager sur les réseaux sociaux.Le Galaxy S11 devrait être présenté au cours du premier trimestre 2020 et disponible seulement quelques jours après son annonce.