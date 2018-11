NETGEAR dévoile son nouveau routeur WiFi haut de gamme, le Nighthawk AX8

Un débit quatre fois plus important

À première vue, le dernier produit deressemble avant tout à un vaisseau spatial, tout droit sorti de. Au risque de vous décevoir, sachez que l'objet ne vous permettra pas de voler vers une galaxie très lointaine. Mais il pourrait tout de même vous être utile.En effet, le Nighthawk AX8 est le premier routeur de. Un indice est d'ailleurs laissé dans le nom de l'appareil, puisque le nom d'origine de la dernière norme WiFi estPar conséquent, le routeur offre des performances inédites. Le fabricant annonce notamment un, soit quatre fois plus que celui offert par le standard WiFi actuel 802.11ac, ou WiFi 5. De quoi offrir de nombreuses possibilités de streaming vidéo en Ultra HD ou de mise en réseau de vos objets connectés.De plus, le routeur comprend huit antennes, fonctionnant à 2,4 et 5 GHz, cachées dans les ailes du vaisseau. Il est également muni d'un processeur quad-core à 1,8 GHz, de six ports Gigabit Ethernet et deux ports USB 3.0.Notez que le nouvel équipement se décline en version améliorée, sous le nom de Nighthawk AX12, avec des performances plus élevées, dont un processeur plus rapide. Mais celui-ci ne sera proposé à la vente que début 2019.Le Nighthawk AX8 est, lui, déjà disponible. En revanche, il ne vous coûtera pas moins de, soit environ 355 euros. Un budget conséquent donc, mais certainement inférieur à celui d'un vaisseau de l'Armée Impériale.