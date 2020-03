Eizo annonce un moniteur de référence équipé d'une sonde de calibration intégrée

© Eizo via TechPowerUp

Luminosité éclatante et contraste abyssal

Un moniteur attendu en avril

Si Apple tente de pénétrer le marché des moniteurs de référence avec son récent Pro Display XDR , les ténors du secteur restent imperturbables et continuent de proposer des dalles d'exception, pensées pour une précision colorimétrique irréprochable et un usage de pointe. En matière de luminosité et de contraste le ColorEdge PROMINENCE CG3146 se veut aussi au-dessus de la mêlée, mais sans faire dans la surenchère inutile.Pensé pour produire des contenus en HDR, le nouvel écran d'Eizo se doit d'afficher des zones extrêmement lumineuses à côté des zones très sombres, «», nous dit le communiqué du fabricant. L'idée est ici d'éviter tout effet de « blooming » (apparition d'un halo lumineux entre les zones claires et sombres). Un problème qui touche fortement l'écran d'Apple pourtant vendu comme «» par la firme à la pomme, jamais avare en superlatifs quant il s'agit de vanter ses produits.Sur le CG3146, on hérite donc d'une luminance de 1000 cd/m2 (typique), pour un taux de contraste infini annoncé à 1 000 000:1. C'est autant que l'OLED, mais avec une luminosité nettement plus importante. Côté colorimétrie, Eizo annonce que son moniteur est capable de restituer 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. La principale force du produit pourrait toutefois être ailleurs : il est le premier à disposer d'une sonde de calibration intégrée.Le fabricant explique que, couplée à une suite logicielle complète et une technologie de calibration maison, elle permet à l'écran de conserver en permanence sa précision colorimétrique, tout en rationalisant la gestion des couleurs. L'objectif est ici de laisser l'utilisateur se concentrer sur son travail créatif, tandis que les réglages sont effectués automatiquement et de manière optimale, grâce à une bonne couche d'IA.Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 sera présenté pour la première fois par Eizo durant le NAB 2020 , qui se tiendra du 19 au 22 avril prochain à Las Vegas.Le moniteur sera commercialisé quelque part en avril, sans plus de détail. Aucun prix n'est par ailleurs annoncé par Eizo dans son communiqué, mais il sera certainement question de plusieurs dizaines de milliers d'euros par unité. Rien d'anormal sur ce marché.