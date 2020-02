Philips : un moniteur à détecteur de présence pour réduire la consommation d'énergie

USB-C, capteurs de présence et d'éclairage ambiant

Inclinable, ajustable, rotatif

Philips a présenté un nouveau modèle de moniteur : le 243B1. Celui-ci se démarque par l'intégration de fonctionnalités peu courantes et un prix abordable.Commençons par ce qui lui donne tout son cachet. L'écran est équipé d'un capteur de présence PowerSensor, qui lui permet de savoir si un utilisateur est effectivement en train de le regarder ou pas. Si le système estime que ce n'est pas le cas, la luminosité de la dalle diminue drastiquement à des fins d'économie d'énergie.Le Philips 243B1 est également doté d'un capteur LightSensor. Celui-ci mesure l'intensité de l'éclairage ambiant pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran. Uneconsidérée comme normale sur smartphone, et dont dispose de plus en plus de téléviseurs, mais qui reste encore rare sur les moniteurs PC, surtout sur cette gamme de prix.Autre bonne nouvelle, la présence d'un port USB-C. Encore une fois, il s'agit d'une touche d'attention assez inhabituelle sur un produit entrée/milieu de gamme. Pour la connectique, le Philips 243B1 embarque aussi quatre prises USB 3.0 Type-A, un port HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2.Penchons-nous sur les caractéristiques de la dalle désormais. Nous avons affaire à un écran IPS LCD de 23,8 pouces avec définition FHD 1 920 x 1 080 pixels, fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, temps de réponse de 4 ms, luminance de 250 nits et contraste 1000:1.L'audio est pris en charge par des haut-parleurs stéréo de 2W, avec bien entendu la présence de ports 3,5 mm input et output. Le pied est réglable aussi bien en hauteur, inclinaison et pivotement. Il peut également permettre de faire tourner seulement l'écran jusqu'à 90° pour basculer en mode portrait.Ce nouveau moniteur de Philips sera mis sur le marché dans le courant du mois de mars au prix de 269 euros.