Samsung et LG travaillent sur des écrans portables à connecter aux smartphones

LG mise sur la portabilité

Une nouvelle manière d'exploiter le mode DeX

Source : Android Police

Samsung et LG seraient en train de développer des écrans portables fonctionnant sur batterie. Il n'embarqueraient pas de système d'exploitation mais serviraient à connecter un smartphone dessus. Un moyen de remplacer les ordinateurs portables et tablettes ?D'après ETNews, le moniteur de Samsung pourrait s'appeler Dexbook, pèserait 1kg et embarquerait une dalle de 14,1 pouces. Il intègrerait une batterie de 10000 mAh, ce qui ne nous donne pas vraiment d'indication sur l'autonomie étant donné que ce genre de produit est inédit et qu'il est compliqué d'estimer de quelle consommation énergétique peut avoir besoin un tel appareil.Du côté de LG, on miserait sur un écran plus léger de 600 grammes, mais avec une batterie deux fois moins conséquente. La publication sud-coréenne évoque une épaisseur de 9mm seulement.Samsung et LG en sont encore à la phase de concept et sont en train d'analyser le marché et la potentielle demande pour de tels produits. Ils pourraient être prêts à présenter ces appareils dès le troisième trimestre 2020. Le prix est annoncé entre 310 et 390 euros hors taxe.Il pourrait s'agir d'une solution pour enfin avoir un grand écran avec nous sans avoir besoin d'un ordinateur portable ou d'une tablette. Une alternative aux smartphones à écran pliable convertibles en tablette comme le Fold. Ces dernières années, les dalles de nos mobiles n'ont cessé de grandir. Mais il ne sera bientôt plus possible de rogner sur les bordures pour gagner de l'espace et les grands formats difficilement maniables ou qui ne rentrent pas dans la poche rebutent beaucoup d'utilisateurs.Samsung n'est pas étranger à ce genre d'initiative. Ses smartphones haut de gamme proposent tous la fonctionnalité DeX, qui permet de transformer son mobile en unité centrale une fois branché à un écran.