Les cartes graphiques AMD fonctionneront avec les futurs écrans G-Sync

Une compatibilité potentiellement limitée

Vous avez une carte graphique signée AMD et vous prévoyez d'acquérir un moniteur certifié NVIDIA G-Sync ? Il y a encore quelques mois la chose aurait été une erreur, mais plus maintenant. NVIDIA vient en effet d'annoncer que les futurs écrans G-Sync seraient compatibles avec les GPUs de son rival rouge. Une bonne nouvelle qui ne concerne malheureusement pas les personnes ayant déjà un écran G-Sync. En effet, les anciens modèles d'écrans, tout comme ceux déjà lancés et présents actuellement en magasin, ne sont toujours pas compatibles... et ne le seront peut-être jamais.La nouvelle nous provient du site spécialisé TFT Central (via Tom's Hardware US). Le site confirme que les futurs écrans certifiés NVIDIA G-Sync supporteront les normes HDMI-VRR et Adaptive Sync via les ports HDMI et DisplayPort. Pour ce faire, NVIDIA est à l'œuvre sur deux nouveaux firmware capables de dispenser ces deux nouvelles fonctionnalités, le premier se destinera aux G-Sync v1, le second au v2, lit-on. En clair, les détenteurs de cartes graphiques AMD, mais aussi de consoles de jeu (pour rappel, les Xbox One et PS4 sont animés par des SoC customs signés AMD), pourront donc faire fonctionner leur matériel actuel sur les futures dalles G-Sync, attendues sur le marché dans les prochaines semaines (comme le Predator XB273 X d'Acer, précise Tom's Hardware US).Attention toutefois, il est possible que les utilisateurs de cartes graphiques AMD ne profitent pas de tous les raffinements de la technologie G-Sync. NVIDIA laisserait alors aux détenteurs de ses propres puces une longueur d'avance technologique. Cette information n'est cependant pas confirmée.Bien que partielle et sujette à de potentielles limitations, cette compatibilité fait suite au premier pas en direction d'AMD, consenti en janvier dernier par NVIDIA . À l'occasion du CES 2019, Jensen Huang annonçait en effet que ses cartes graphiques GeForce supporteraient désormais le VRR (Variable Refresh Rate). Une nouvelle qui permettait aux utilisateurs de profiter de la technologie G-Sync sur des écrans ne disposant pas de la puce propriétaire de NVIDIA.La seule contrainte était alors que ces écrans soient en conformité avec le standard VESA DisplayPort Adaptive Sync et qu'ils aient été préalablement certifiés par NVIDIA. Une douzaine de dalles avaient ainsi été annoncées comme compatibles G-Sync en janvier, de nombreuses autres ont suivi ces derniers mois... au point de fragiliser la position du standard FreeSync d'AMD sur le marché ? La question peut raisonnablement se poser.