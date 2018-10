Dell : un moniteur 49" dual QHD vraiment ultra large !

Dell UltraSharp 49, une seule dalle

La station de travail parfaite ?

Au sein de la gamme de moniteurs proposés par Dell, il va désormais falloir compter sur le. Avec la, ce nouvel écran disponible à partir du 26 octobre au prix de 1 700 $ aux Etats-Unis propose une dalle tout en largeur avec un ratio de 32:9.Alors que les autres écrans qui proposent ce ratio se limitent pour l'instant à une résolution de 1 080 pixels en vertical, le moniteur de Dell passe lui à 1 440 pixels.Du côté de la connectique, le Dell UltraSharp 49 dispose de deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et enfin 1 port USB-C sans oublier plusieurs ports USB-A.Le Dell UltraSharp 49 ne se contente pas d'être un « grand écran ». Il possède une fonctionnalité intéressante :. L'écran peut se diviser entre deux sources vidéos ! A gauche, vous affichez un ordinateur, à droite un autre. Ensuite, avec le clavier et la souris reliés à l'écran, vous pouvez passer d'un ordinateur à un autre très facilement.Voilà une fonctionnalité qui pourrait intéresser ceux qui ont besoin de deux machines pour travailler, mais qui ne veulent pas avoir le double de claviers et de souris sous les mains... les images de la bête en action qui accompagnent le communiqué de presse montrent des logiciels et des services financiers... mais uneDell indique que cet écran remplace aisément deux écrans de dimension de 27 pouces...