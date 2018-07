Dell pourrait faire son grand retour en bourse

Une influence renforcée avec une nouvelle acquisition de poids

Modifié le 02/07/2018 à 16h28

En 2013, le fondateur historique Michael Dell reprenait la tête de son entreprise, soutenu par la(une société de financement) et - dans une moindre mesure - Microsoft. La firme redevenait ainsi privée en échange d'un joli chèque de 25 milliards de dollars. Dans le même temps, Dell quittait le cours boursier. Mais elle devrait très bientôt basculer dans une nouvelle ère. Selon le Wall Street Journal , Dell devrait annoncer en début de semaine sa volonté de reprendre les actions reflets de sa filiale VWare DVMT () via un échange évalué à 17 milliards de dollars.En 2016, Dell rachetait déjà EMC, alors leader mondial du stockage, pour 67 milliards de dollars. Ce fut la plus grande fusion technologique de l'histoire, mais aussi le générateur d'une dette abyssale que la firme traîne depuis comme un boulet.