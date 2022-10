Ces nouveaux claviers Corsair iront parfaitement avec votre licorne

Selon la marque : « Ces claviers et casques en édition limitée, disponibles exclusivement sur la boutique en ligne Corsair, sont habillés de couleurs accrocheuses inspirées des anciens RPG 8 bits et du genre fantasy. » La marque reprend d'ailleurs la phrase « It's dangerous to go alone… », une citation bien connue des amateurs d'un certain jeu d'aventure sur NES.